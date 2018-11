Der Traum einer WM-Medaille

Ihren erst 2. WM-Start absolvieren im Kunstradfahren „2er Damen“ die junge Svenja Bachmann und Rosa Kopf vom RV Enzian Sulz.

Sie geben die dritthöchste Punktezahl ein. Für die aktuellen österreichischen Rekordhalter ist ein Finalplatz bei der WM in Lüttich das erklärte Ziel. Rosa Kopf und Svenja Bachmann wurden in diesem Jahr Europameister in der Junioren-Klasse.