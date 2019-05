Der Traum von mindestens einer EM-Goldmedaille ist möglich

Sowohl die heimischen Kunstradfahrer und auch die Radballer können bei der Junioren EM in Frankreich eine Goldene holen.

Die jährlich stattfindenden UEC-Hallenradsport-Europameisterschaften der Junioren finden in Geispolsheim bei Straßburg/Frankreich statt. Zum insgesamt 39. Mal treffen sich Radballer und Kunstradsportlerinnen- und Sportler zu einem europäischen Wettbewerb. Geispolsheim ist nach 2007 das zweite Mal Austragungsort. Sportlerinnen und Sportler aus 10 Nationen kämpfen ab Freitag, 31.5.2019 in verschiedenen Disziplinen im Kunstradfahren und im Radball um Medaillen. Man darf spannende Wettbewerbe erwarten. Für Sportlerinnen und Sportler der Junioren-Klasse sind die Europameisterschaften der einzige große, internationale Wettbewerb.

Im Kunstradfahren (und im Radball) wurde in den letzten Wochen in nationalen und internationalen Wettbewerben die Leistungsstärke der österreichischen TeilnehmerInnen getestet. Bei den nationalen Meisterschaften, aber auch bei Länderkämpfen gegen die Schweiz, Deutschland und Frankreich gab es durchaus beachtliche Ergebnisse. Diese lassen die Hoffnung auf Medaillengewinne zu.

1er“ Juniorinnen. Lorena Schneider ist zum dritten Mal am Start und hat bereits einen EM-Titel (2017) und einen 2. Rang (2018) erreicht. Mit 181,00 Pkt. hat sie diesmal die zweithöchste Punkteanzahl eingereicht. Bei guter Tagesform kann sie wieder eine Medaille gewinnen. Dafür ist aber eine Top-Leistung notwendig. Ihre größten Konkurrentinnen kommen aus Deutschland und der Schweiz. Michelle Andrich, Vierte der österreichischen Meisterschaft 2019, ist das erste Mal an einer Junioren-EM dabei und möchte ihren eingereichten 9. Rang verteidigen oder verbessern. Erstmals als Ersatzstarterin ist Elisabeth Moser (ARBÖ Bregenz) im Team dabei. Sie würde im Fall einer Erkrankung oder Verletzung zum Einsatz kommen.

Das Duo Rosa Kopf/Svenja Bachmann (RV Enzian Sulz) absolviert bereits ihren 5. EM-Start im „2er“ Juniorinnen. Sie geben die zweithöchste Punktezahl ein, nur 0,40 Punkte hinter den Gegnerinnen aus Deutschland. Unter diesen beiden Teams wird wohl der EM-Titel vergeben. Im Vorjahr ging Gold an Kopf/Bachmann. Für die aktuellen österreichischen Rekordhalter wäre ein Sieg wohl ein schöner

Abschluss als Starter in der „Juniorinnen“-Klasse. In dieser Klasse stehen die Nachwuchshoffnungen Ida-Lena Hofherr/Jacqueline Rist (ARBÖ Bregenz) als Ersatz-Duo bereit.

Die Medaillenentscheidungen in den Disziplinen „2er“ Juniorinnen und „1er“ Junioren finden bereits am Freitagabend statt. Am Samstag folgen dann noch die „1er“ Juniorinnen, der „4er open“ (kein Starter aus dem Ländle) und Radball.