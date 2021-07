Der Torjäger verlängert beim EHC Lustenau

Der Top-Torjäger der letzten Saison bleibt den Stickern auch in der kommenden Saison erhalten

Chris D’Alvise verlängert seinen auslaufenden Drei-Jahres-Kontrakt um eine weitere Saison. Der 35-jährige Kanadier erzielte in der letzten Saison in 27 Spielen 19 Tore und war für 22 Assists verantwortlich.

„Chris fühlt sich in Lustenau sehr wohl und auch wir sind mit seinen Leistungen sehr zufrieden. Die jungen Spieler in unserem Team können sehr viel von ihm lernen. Seine Erfahrung und seine Routine sind sehr wichtig für die gesamte Mannschaft. Wir sind uns sicher, dass Chris auch in der kommenden Saison für die notwendigen Tore sorgen wird und in der Scorer-Liste wieder ganz vorne zu finden sein wird,“ so Präsident Herbert Oberscheider.