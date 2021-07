Der Torhunger von Austria Lustenau war kaum zu stillen

Der Zweitligist deklassiert Admira Dornbirn im Test mit 8:0.

Im Vergleich zum Test gegen den FC Heidenheim rotierte Markus Mader in der Startelf ordentlich durch und veränderte seine Formation auf acht Positionen. Lediglich Wallace als auch Testspieler Saracevic und Brandon Baiye durften erneut von Beginn an ran. Grün-Weiß war von der ersten Sekunde an spielbestimmend und ging nach zehn Minuten durch Adriano Bertaccini nach einem Konter über Wallace in Führung. In der 17. Minute vollendete Muhammed-Cham Saracevic ein sehenswertes Dribbling mit einem satten Schuss ins obere Eck zum 2:0. Die Austria agierte sehr aktiv und Bertaccini schnürte in der 21. Minute nach schöner Vorarbeit von Saracevic den Doppelpack. Der Angreifer umkurvte dabei den Admira Schlussmann souverän und hatte keine Probleme einzuschieben. Bevor es in die Pause ging durfte sich auch Michael Cheukoua nach schöner Einzelleistung in die Torschützenliste eintragen (39.).