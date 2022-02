Der Titelverteidiger Salzburg ist gegen LASK Favorit

Die Bullen aus der Mozartstadt treffen zum Abschluss des ÖFB-Cup Viertelfinale auf die Oberösterreicher.

Der Liveticker vom Spiel FC RB Salzburg - LASK Linz

Abgeschlossen wird das UNIQA ÖFB Cup-Viertelfinale am Sonntagnachmittag mit der Neuauflage des Finales aus der Vorsaison zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem LASK. Gegen die Oberösterreicher fixierten die Salzburger im Mai vergangenen Jahres ihren dritten Cup-Triumph in Folge. Auch diesmal ist der Bundesliga-Tabellenführer zu favorisieren, das bislang einzige Spiel gegen den LASK Anfang Oktober gewann die Truppe von Trainer Matthias Jaissle mit 3:1.



Im Viertelfinale beträgt die Prämie für den Heimverein 20.000 Euro, der Auswärtsverein erhält 34.000 Euro.



ÖFB Cup, Viertelfinale: FC Red Bull Salzburg vs. LASK Linz

Sonntag, 6.2. 2022, 16:30 Uhr, Red Bull Arena

SR Walter Altmann