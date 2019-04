Der Titelverteidiger mit viel Glück weiter

Erst der siebte Strafstoß brachte den Dornbirner SV beim Ligakonkurrenten Fußach in die nächste Cuprunde

FUSSACH. Der Titelverteidiger Dornbirner SV wankte und Ligakonkurent SC Fußach brachte die Haselstauder ins Wanken, aber sie fielen nicht. Die Elf von Trainer Sebastian Trittinger ohne Torjäger Julian Schelling (Bänderzerrung im Knöchel), Okan Kaya (Wade) und Haris Handanagic (Zehe) lag nach 45 Minuten in F ußach schon mit 0:2-zurück und die Aufholjagd wurde noch belohnt. Die Haselstauder retteten sich dank dem sicher verwandelten Strafstoß von Julian Birgfellner (46.) und dem besten Akteur auf dem Platz, Exprofi Julian Erhart (85.) noch ins Penaltyschießen. Erst der siebte Elfmeter brachte die endgültige Entscheidung zugunsten des Favoriten. Alle vier DSV-Spieler Michael Gehrer, Julian Erhart, David Kirchmair und Sercan Altuntas konnten ihre Penalties souverän im gegnerischen Tor unterbringen. Einzig Tobias Wirnsperger konnte für Fußach einen Elfer verwerten. DSV-Keeper Kevin Fend parierte den Strafstoß von Simon Brückler und Fußach Kicker Martin Bartolini verschießt. Beide Unglücksraben im Elferkrimi sorgten in der ersten Hälfte für eine komfortable 2:0-Führung der Hausherren. Brückler konnte einen Yildirim-Freistoß per Kopf zur Führung nützen (21.). Goalgetter Bartolini gelang ein Geniestreich und setzte sich im Zweikampf mit dem DSV-Schlussmann durch (39.). Der Titelverteidiger aus Haselstauden machte sich das Leben aber unnötig selbst schwer: Julian Birgfellner (44.), Julian Erhart (45.) und Jonas Gamper (60.) vergaben Hochkaräter. Ein reguläres Tor von Julian Erhart fand wegen angeblicher Abseitsstellung keine Anerkennung (69.).

Im Duell der zwei Vorarlbergligaklubs war Fußach an einer Überraschung nahe dran. In den zweiten 45 Minuten konnte der Rheindeltaklub den Cupfight nicht mehr so ganz offen gestalten wie noch in Hälfte eins. „Knackpunkt war die klare Fehlentscheidung des gegebenen Elfmeter kurz nach Wiederbeginn. Von diesem Schock hat sich die Mannschaft nicht mehr erholt“, war Fußach Trainer Jürgen Maccani natürlich enttäuscht.