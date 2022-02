Der Tabellenführer kommt in die Hockey Arena

Der noch ungeschlagene RHC Wolfurt will Diessbach ärgern.

Ein heißes Duell bekommt die NLA-Equipe am kommenden Samstag, gastiert mit dem RHC Diessbach der aktuelle Tabellenführer in der HockeyArena. Die Seeländer sind als Titelkandidat in die Saison gestartet und sind dieser Rolle bisher auch gerecht geworden. Eine Mischung von Routine und Talent liest sich auf dem Spielbericht, Torhüter Silva und vor allem Kreativgeist Pascal Kiessling erschweren die Aufgabe für die Carrasco-Boys. Doch die Wolfurter sind im neuen Kalenderjahr noch ungeschlagen, der Heimsieg letzte Woche hat die Stärken und Schwächen der Hofsteiger gut aufgezeigt, und genau hier gilt es anzusetzen. Zehrer & Co. benötigen im Abstiegskampf jeden Punkt und müssen daher eine Sonder-Performance auf die Rollen bringen. Die Gäste sind vom Druck befreit, die Play-Off sind gebucht und können befreit aufspielen. Es wird definitiv spannend werden.