Der subventionierte Quotenmüll

Am 3. 8. ist auf „vorarlberg.orf.at/radio“ zu lesen: „Kirchenglocken als Zeichen gegen den Hunger: „Wir wollen daran erinnern, dass alle zehn Sekunden ein Kind an Hunger stirbt …“, so der Feldkircher Diözesanbischof und Caritas-Bischof Benno Elbs.“ Darunter steht: „Suti kocht: Suvid gegarter Schweinebauch!“. Weiter geht’s mit: „So funktioniert der HIV Selbsttest“ / „Zweites Festspielfrühstück zum Nachhören“ und so weiter und so fort: Boulevard. Charakterlos aneinandergereihte Schlagzeilennachrichten für die Quote. Eine Kleinigkeit? Was Orwell im Roman „1984“ tat, indem er beschrieb, was der totalitäre Staatsdiktator BIG BROTHER verkünden ließ: „Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke“ deutet das Auslöschen der Gegensätze an im Schlagzeilenstil an. Hungertod und Schweinebauch. Die instinktlose Entwertung der Nachricht. „Das ist doch nur zufällig“ mag KLEMENDRICH einwenden. Massenmedien haben keinen Platz für den Zufall. Nur Quotenplätze.