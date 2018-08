Der Spitzenreiter bangt vor Derby um sein Traumsturmduo

Vor dem Derby bei den Altach Amateuren plagen den Tabellenführer FC Dornbirn arge Personalsorgen

Die letzten beiden Jahre war Altach Amateure die mit Abstand stärkste Amateur-Elf Vorarlbergs. Nun gibt es wieder einen Wechsel: FC Dornbirn ist auf Landesebene die Nummer eins, wie sie es schon vor den letzten beiden Saisonen waren. Vor dem am Sonntag (15 Uhr) mit Spannung erwarteten dritten Prestigeduell bei den Altach Amateuren in dieser noch jungen Regionalligasaison bangt der noch ungeschlagene Spitzenreiter aus der Messestadt um das Traumsturmduo. Hinter dem Einsatz von den beiden FCD-Torjägern Lukas Fridrikas und Ygor Carvalho steht im Derby ein dickes Fragezeichen. Sowohl Fridrikas und Carvalho konnten diese Woche keine Übungseinheiten mitmachen. Besonders der erst 20-jährige Lukas Fridrikas befindet sich in der Form seines Lebens und ein Ausfall hätte für den Tabellenführer doch Nachteile. Carvalho (5 Tore) und Fridrikas (4) haben neun der bisherigen fünfzehn Tore geschossen. Fridrikas laboriert an einer schmerzhaften Knöchelprellung und Carvalho verspürt große Schmerzen im Knie. Neben Fridrikas und Carvalho dürfte wohl auch Verteidiger Marc Kühne (Adduktoren) gegen seinen Exklub nicht zur Verfügung stehen. Dafür kehrt Spielmacher Franco Joppi wieder in die Startelf der Rothosen zurück und soll im Mittelfeld die Fäden ziehen. Dornbirn bleibt auch nach dem Spiel in Altach an der Tabellenspitze, weil die Mader-Schützlinge drei Punkte auf den Zweiten Seekirchen haben und die viel bessere Tordifferenz. Seit dem 28. April (0:5 in Anif) sind die Dornbirner unbesiegt. „Eine sehr, sehr schwierige Partie mit der Unterstützung der Kaderspieler sind die Jungspunde schwer einzuschätzen und haben viel Qualität“, weiß FCD-Coach Markus Mader. Für den linken Abwehrspieler Florian Prirsch ist es die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der 19-jährige Linksfüßler spielte im Frühjahr bei den Rheindörflern. „Wir wollen unseren Erfolgslauf fortsetzen. Die Freude auf das Derby gegen eine hungrige Mannschaft ist riesengroß. Dornbirn hat sich um mich sehr bemüht und der Schritt zurück zum Stammklub war absolut der Richtige. Im Herbst beginne ich mit dem Studium an der PH Feldkirch“, so Florian Prirsch.