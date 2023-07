Der Sommer macht Pause

Der Sommer macht derzeit eine Pause. Auch in den kommenden Tagen bleibt es für die Jahrezeit relativ kühl und unbeständig.

Im Ländle macht der Sommer derzeit Pause. Zwar kommt am Donnerstagnachmittag in Vorarlberg die Sonne wieder etwas durch. Die Temperaturen steigen aber lediglich auf maximal 23 Grad an. In der Nacht auf Freitag fällt das Thermometer auf bis zu 10 Grad.