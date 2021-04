Der Sommer lässt noch auf sich warten

Das Wochenende wird regnerisch und lässt die Temperaturen etwas abkühlen, wodurch die Schneefallgrenze auf bis zu 1000 Meter sinkt.

Mit südwestlicher Höhenströmung scheint vor allem am heutigen Freitag zeitweise die Sonne. Dabei bleibt es zunächst noch weitgehend trocken, nur vereinzelt sind da und dort schon ein paar Regentropfen dabei. Im Laufe des Nachmittags und gegen Abend steigt die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer im ganzen Land an. Mäßiger bis frischer föhniger Südwind macht sich vor allem auf den Bergen und in den Föhnschneisen vom Rätikon herunter bemerkbar.