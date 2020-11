Der Schnee rückt näher - Das Bödele zeigt sich winterlich

In der Nacht auf Donnerstag hat es in den höher gelegenen Teilen Vorarlbergs geschneit - wobei die Schneefallgrenze bis zum Bödele in Schwarzenberg gesunken ist.

Vergangene Nacht wurde es wieder frostig im Ländle. Auch die Schneefallgrenze sank bis auf unter 1000 Meter. Im Montafon, im hinteren Bregenzerwald und in höheren Lagen hat es nachts geschneit. Auch am Bödele in Schwarzenberg ist es jetzt wieder winterlich. Dort herrschte Freitagfrüh sogar Schneekettenpflicht, Bäume, Wiesen und Häuser zeigten sich weiß angezuckert.

Schneekettenpflicht, zumindest für Lkw, galt am Freitagvormittag auch am Arlberg zwischen Alpe Rauz und Lech sowie zwischen Stuben und der Landesgrenze zu Tirol.

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee



Nach dem milden Herbstwetter der letzten Tage steht nun ein erster Wintereinbruch vor der Tür. In der Nacht auf Freitag soll es erneut bis auf 600 Meter schneien. Am Freitag ist in den Bergen sogar mit 20 bis 30 Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Zumindest am Bödele dürfte es aber vorerst bei einem kurzen winterlichen Gruße bleiben.