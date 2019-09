Der Saisonauftakt verlief nicht optimal

Misslungener Start für den UTTC Kennelbach im Europacup

Am vergangenen Freitag, den 27. September, reiste unsere Mannschaft in der Besetzung Istvan Toth, Maxime Dieudonné und Philip Schwab nach Sardinien zum Intercup-Auswärtsspiel gegen die zweite Mannschaft von Cagliari. Am gestrigen Samstag um 18 Uhr stand dann das Spiel auf dem Programm. Unsere Mannschaft startete denkbar schlecht in die Partie, Maxime musste sich im ersten Spiel gegen Marco Poma zwar erst im fünften Satz mit 10:12 geschlagen geben, im Anschluss verlor aber auch Istvan Toth sein Spiel deutlich mit 0:3 gegen die afrikanische Nummer eins der Italiener Shola Oyetayo. Im dritten Einzel konnte Philip zwar den ersten Satz für sich entscheiden, musste sich am Ende aber auch mit 1:3 gegen Massimo Ferrero geschlagen geben.

Somit gingen Istvan Toth und Philip Schwab mit einem 0:3 Rückstand ins Doppel. Nach fünf umkämpften Sätzen hieß der Sieger am Ende Kennelbach. Die beiden konnten den fünften Satz mit 12:10 für sich entscheiden und holten somit den ersten Punkt im Spiel gegen die Italiener. Im Anschluss zeigte Istvan seine Klasse, bezwang Marco Poma mit 3:1 und verkürzte auf 2:3 aus Kennelbacher Sicht. Es lag also an Maxime Dieudonné im vorletzten Spiel des Tages den Ausgleich herzustellen. Er startete gut in die Partie und konnte gleich den ersten Satz für sich entscheiden. Nach dem Satzausgleich durch Stefano Curcio ging Maxime erneut mit 2:1 in Führung. Gegen Ende der Partie verließ ihn ein wenig das Glück und somit musste er sich leider mit 2:3 geschlagen geben. Im letzten Spiel des Tages ließ Shola Oyetayo unserem Youngster Philip Schwab keine Chance und bezwang ihn mit 3:0.