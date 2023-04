Der Regen kommt!

Nach dem sonnigen Wochenende startet die neue Woche mit Regenschauern.

Am Sonntag war es in Vorarlberg meist sonnig und warm. Von Westen werden gewittrige Schauer am Abend immer wahrscheinlicher. Nach Einbruch der Dunkelheit trifft das Niederschlagsgebiet einer Kaltfront ein und damit regnet es dann verbreitet und immer wieder, die Schneefallgrenze sinkt gegen 1600 m.