Der Pokalsieg auf Landesebene ist das Ziel

Feldkirchs Handballer wollen den VHV Cup gewinnen

Wie bereits in den vergangenen Jahren treffen die Montfortstädter um 13.45Uhr im Halbfinale auf den Handballclub Lustenau. Mit dem Team von Trainer Walter Hämmerle steht ein starker Gegner gegenüber, der in den vergangenen Jahren immer wieder den Aufstieg in die Landesliga knapp verpasst hat. Wie auch in der vergangenen Saison, als man sich hinter Friedrichshafen mit dem zweiten Platz zufrieden geben musste. Besonders auf den ehemaligen Feldkircher Roland Vogel und auf Rückraumspieler Nico Tomasini muss die Feldkircher Hintermannschaft Acht geben.