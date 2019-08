Der Pokalhit steigt auf der Sportanlage Rohrbach

13 von 32 Partien im 44. Uniqa VFV Cup werden heute ausgetragen. Die Spiele im Überblick

Dank dem 44. Uniqa VFV-Cup stehen für Vorarlbergs Amateurfußballer nun drei englische Wochen, einen Spieltag mit Meisterschaft und Pokal gab es in dieser noch jungen Saison bereits, an. Auf zwei Spieltage erstreckt sich die zweite Hauptrunde im heimischen Pokalbewerb. Dreizehn der insgesamt 32 Partien werden heute abend ausgetragen. Gleich vierzehn der noch 64 im Bewerb befindlichen Mannschaften sind 1b-Teams. Der Schlager zum Auftakt geht auf der Sportanlage Rohrbach zwischen Vorarlbergligaklub Admira Dornbirn und VN.at Eliteliga Teilnehmer Wolfurt (18 Uhr) über die Bühne. Als einziger Verein hat Admira Dornbirn in der abgelaufenen Meisterschaft 2018/2019 den Vorarlbergliga-Champion aus der Hofsteiggemeinde zweimal besiegt (2:1, 4:2). „Im Cup herrschen andere Gesetze. Wir wollen eine Überraschung liefern“, so Admira Dornbirn Trainer Herwig Klocker. Der 49-Jährige hofft vor allem wieder auf Treffer seiner Mannschaft vor eigenem Publikum. Erst ein voller Erfolg auf dem eigenen Platz (4:2 gegen Andelsbuch) wurde eingefahren, die letzten beiden Heimspiele verloren die Dornbirner gegen die Wälderklubs Egg (0:7) und Bizau (0:2). In der Meisterschaft liegt Admira Dornbirn nur an der 14. Stelle, Wolfurt ist Dritter eine Leistungsstufe höher. Bei Admira Dornbirn wird Leopold Arnus ein ungewolltes Comeback in der ersten Kampfmannschaft geben. Der Torjäger schnürt heuer nur in der zweiten Garnitur der Admira die Schuhe, aber der einzige gelernte Stürmer Philipp Stoss fehlt wegen einer Oberschenkelzerrung und Kapitän Marco Pichler nach seiner schweren Knieverletzung noch nicht einsatzbereit. Neben Wolfurt sind mit Rankweil, Röthis und Langenegg noch drei weitere Klubs aus der VN.at Eliteliga Vorarlberg im Einsatz. Langenegg trifft auf den Kooperationspartner Krumbach, auch Röthis (Egg 1b/2. LK) und Rankweil (Thüringen 1b/5.LK) sind klar in der Favoritenrolle.