Der Nikolaus zu Gast in Feldkirch

Auch heuer wieder steht der Besuch des Nikolaus an. In diesem Jahr ist der bärtige Mann in der Stadt Feldkirch unterwegs und hat dort eine wichtige Nachricht an die Menschen zu übermitteln.

Der Besuch des Nikolaus in freudiger Erwartung, den staunenden Kinderaugen und den Gaben, die der Helfer des Nikolaus, der Knecht Ruprecht, aus seinem Sack hervorholt und an die Kinder verteilt. Ohne diesen alten Brauch wäre die Vorweihnachtszeit kaum vorstellbar.

Heute, am 6. Dezember, pflegen wir diesen alten Brauch. Am heiligen St. Nikolaus wird nicht nur die besinnliche Zeit im Kreise der Familie gefeiert, sondern auch die Vorbildwirkung eines großartigen Mannes, dessen Hilfsbereitschaft und Eintreten für die Armen und Schwachen.

