Der neue Klub von Torjäger Elvis Alibabic ist nun bekannt

Im Frühjahr wechselt der Lauteracher ligaintern in den Bregenzerwald

Das Tauziehen um den besten Torschützen in der Herbstsaison der VN.at Eliteliga Vorarlberg ist zu Ende. Der neugegründete Wälderklub Zima FC Rotenberg sichert sich vorerst für das Frühjahr die Dienste von Elvis Alibabic. Der 27-jährige Torjäger schoss für Lauterach im Herbst 14 Treffer und war maßgeblich am Aufstieg in die Regionalliga West des Hofsteigklub beteiligt. Nun wird Elvis Alibabic zusammen mit den beiden Deutschen Michael Schmid und Kevin Bentele das sehr starke Stürmertrio bei Rotenberg bilden.