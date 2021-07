Der neue ist auch der alte Champion im Rollhockey

RHC Wolfurt setzt sich im Entscheidungsspiel gegen RHC Dornbirn klar durch.

Im alles entscheidenden dritten Finalspiel bezwingt der amtierende Meister den Ländle-Kontrahenten mit 5:2 und sichert sich den Titel in der Österreichischen Bundesliga. Nach den dramatisch knappen Ergebnissen in den beiden vorangegangenen Partien, war auch das letzte und entscheidende Spiel beste Werbung für den österreichischen Rollhockeysport.

Auch in Hälfte zwei dann ein ähnliches Bild, erst die Querlatte von Dornbirn-Keeper Mirantes läutete die entscheidende Phase ein. Und die hatte es in sich. Wolfurt-Legionär Comandone nahm eine Bosch-Hereingabe direkt und den Wolfurt-Anhängern etwas den Puls, kurz darauf vergab selbiger noch einen Hochkaräter und als abermals das Mirantes-Gebälk den Laritz Schlenzer zum Zwei-Tore-Vorsprung verhinderte, nutzte der gelb-schwarze Torschütze vom Dienst, Kilian Hagspiel das 10. Wolfurter Teamfould und glich aus. Quasi aber mit dem Anspiel hämmerte Iker Bosch den Ball von der Mittellinie durch Freund und Feind in die Dornbirner Maschen und sehenswert legte Bosch eine halbe Spielminute später den Ball für Comadone auf, der die HockeyArena in ein Tollhaus verwandelte – 4:2. Dornbirn konnte nicht mehr reagieren, musste dem hohen Tempo Tribut zollen und die Hofsteiger, angetrieben von den Fans, spielten den Titel souverän nach Hause. Jaume Bartés war es vorbehalten, in den Schlusssekunden nach direktem Freistoß sich mit dem Treffer zum 5:2 Endstand von seinen Fans zu verabschieden.