Der neue Ferrari Daytona SP

Die Finali Mondiali, bei denen einige der extremsten Vollblut-Rennwagen, die Ferrari je hervorgebracht hat, an den Start gehen, bieten immer Hochleistungs-Rennsport vom Feinsten auf dem Mugello Circuit in den Hügeln der Toskana. Hier wurde nun auch der Ferrari Daytona SP3 vorgestellt, ein Targa in limitierter Auflage, der zwar erst kürzlich aus den Werkstoren von Maranello gerollt ist, aber bereits auf eine lange Renngeschichte zurückblicken kann, die bis in die 1960er Jahre, die goldene Rennsport-Ära von Ferrari, zurückreicht.