Der neue ECB-Hauptsponsor wurde ermittelt

Höfle Bautruck aus Lauterach löst Fliesen Jams aus Riefensberg ab.

Andelsbuch/Dornbirn. Im Anschluss an des Heimspiel gegen die Fassa Falcons wurde der neue Hauptsponsor des EC Bregenzerwald per Losentscheid ermittelt. Das Glück war dieses Mal an der Seite des langjährigen Sponsors Höfle Bautruck aus Lauterach, der damit die Firma Fliesen Jams beerbt. Die Höfle Bautruck GmbH & Co KG ist nicht nur treuer Werbepartner, sondern auch Arbeitgeber von ECB-Vorstandmitglied Thomas „Hacki“ Hackenberg, der in Vertretung für die Geschäftsführer Franz Höfle, Johannes Schatzmann und Sigi Kössler den gezogenen Werbegutschein freudig in Empfang nahm. Über 180 dieser Gutscheine wurden im Vorfeld von den ECB-Funktionären sowie Spielern an den Mann gebracht, gesammelt und in einer Milchkanne von Kapitän Felix Vonbun ordentlich durchgemischt. Die Ziehung selbst übernahm dann eine „Glücksfee“ aus den anwesenden Besuchern.