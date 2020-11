Der Narrenruf Maschgra Maschgra Ho macht ein Jahr Pause

Das Närrische Kleeblatt Rankweil hat alle Veranstaltungen zur fünften Jahreszeit abgesagt

RANKWEIL. Mit dem zweifachen Narrenruf Maschgra, Maschgra, Ho wird seit der Gründung vom Närrischen Kleeblatt Rankweil am 11. November die fünfte Jahreszeit, der Fasching in der Marktgemeinde eingeläutet. Erstmals in der Geschichte des Rankweiler Traditionsvereins sind alle Faschingsveranstaltungen in den kommenden vier Monaten aufgrund dieser weltweiten Gesundheitskrise abgesagt. Die traditionelle Faschingseröffnung im Gasthaus Sternen geht auch im kleinen Rahmen nicht über die Bühne. Vergeblich muss die Rankweiler Bevölkerung und die Menschen aus dem Raum Vorderland auf den alljährlichen Rankweiler Ball und den großen Faschingsumzug durch das Ortszentrum in Rankweil 2021 warten. Der Rankweiler Ball konnte vor sieben Jahren wegen der großen Sanierung vom Rankweiler Vinomnasaal einmal in der Ära des Närrischen Kleeblatt nicht durchgeführt werden. Erst im Jahr 2022 wird es den großen Rankweiler Umzug mit der neuen Strecke von der Gastra zum Rankweiler Bahnhof geben. Im Rankweiler Vereinshaus kommt es dann zum musikalischen Ausklang. „Es tut schon verdammt weh nicht einmal ein traditionsreiches Großevent im Fasching in Rankweil heuer veranstalten zu dürfen. Wir widmen uns in den kommenden Monaten der fieberhaften Suche nach neuen aktiven Mitgliedern“, so Närrisches Kleeblatt Rankweil Ehrenpräsident Ernst Prantl. Sofern es die Verordnungen der Bundesregierung wieder zulassen, werden die Rankler Schalmeien zumindest die musikalischen Proben aufnehmen.VN-TK