Der Name Geringer ist nun für Tattoos und nicht mehr für Gärten bekannt

Mike Geringer (50) spricht über seine Zeit im Familienbetrieb Gartenpark Geringer und seine Zukunft

RANKWEIL. Am 24. März 2016 ging in der Rankweiler Stiegstraße eine große Ära zu Ende. Der Pächter BayWa Vorarlberg Handels GmbH hat nach jahrelangen Diskussionen das Familienunternehmen Gartenpark Geringer übernommen. In der zwölftausend Seelen Marktgemeinde Rankweil war die Übernahme des neuen Pächters sehr lange Gesprächsstoff Nummer eins. Eigentlich war sehr lange das Thema, dass einer der beiden Söhne Mike (50) und Christoph Geringer (44) im Besitz der Eltern Herbert (76) und Cornelia Geringer (72) das große Familienimperium weiterführen sollten.

Nichts wurde es aus dem großen Wunschdenken, beide Söhne im Hause Geringer gehen ihren eigenen Weg. Christoph ist als Geschäftsführer der Immo Agentur tätig. Der älteste Sohn Mike war fast zwei Jahrzehnte lang als einzig gelernter Gärtnermeister für die gesamte Gartenbau Abteilung zuständig und leistete in Sachen Gestaltung großartiges. Alle Schaugärten im Gartenpark Geringer hat Mike Geringer geplant und ausgeführt. Auch der gesamte Schwimmbad Verkauf und Bau waren lange Zeit die Aufgabe des Gärtnermeisters. Nach fast zwanzig Jahren Zusammenarbeit kam es zum Bruch mit den Eltern und er ging eigene Wege. „Der Name Geringer ist von nun an nur noch mit Herzblut Tattoo und nicht mehr mit Henna/Garten Geringer verbunden, was mich persönlich sehr freut“, erzählt Mike Geringer. „Fast 20 Jahre habe ich eine auferlegte Rolle im Familienbetrieb gespielt, denn der eigentlich künstlerische Berufswunsch fand in der Familie keinerlei Unterstützung. Ich bin jetzt mit meiner eigenen Firma in Dornbirn sehr glücklich und habe auch meinen Frieden. Nur meine Großeltern vermisse ich schmerzlich“, fügt Mike Geringer rückblickend zu seinen großen Aufgaben im Familienbetrieb hinzu.

Garten- und Schwimmbad Neubau fortgesetzt

Nach seiner Trennung im Familienbetrieb Gartenpark Geringer hat Mike Geringer noch bei einem Unternehmen in Liechtenstein und danach selbstständig in Vorarlberg seinen erlernten Beruf in Sachen Gartenbau und Neubau von Schwimmbäder fortgesetzt. Er konnte auch selbstständig große Erfolge verzeichnen. Zusammen mit seiner Frau Kristina (31) führt Mike Geringer seit 2011 die Firma Herzblut Tattoo in Dornbirn. „Qualität wird in unserem Shop großgeschrieben und unsere Kunden haben vollstes Vertrauen in uns. Ich freue mich, dass wir so viele Menschen verschönern dürfen und einen ausgezeichneten Namen in Sachen Tattoos haben“, so Mike Geringer.

Großgeschriebene Tierliebe

Der Tierschutz im Ausland wird bei Mike und Kristina Geringer seit fünf Jahren großgeschrieben. Die beiden Vegetarier sind leidenschaftlich tierlieb. Seit fünf Jahren verbinden sie ihren Thailand Urlaub mit der Tätigkeit sich um Straßenhunde zu kümmern und sie mit Liebe und Nahrung zu versorgen. Auch abgelaufene Medikamente die sie von der Tierklinik Schwarzmann erhalten haben, durften die beiden Tierfreunde dieses Jahr dem dortigen Tierheim übergeben. Im Mai 2020 planen Mike und Kristina eine Reise nach Südafrika wo sie sich ehrenamtlich bei einer Nashorn Rettungsstation um die Waisen gewilderter Nashörner kümmern werden. Mike hofft, dass sich hierbei noch mehr Menschen an verschieden Tierschutz Projekten beteiligen und diese unterstützen. VN-TK

ZUR PERSON

Mike Geringer

War zwei Jahrzehnte im Familienbetrieb Gartenpark Geringer beschäftigt und zeichnete sich für das gesamte optische Erscheinungsbild der Firma und den Gartenbau verantwortlich

Geboren: 5. November 1969

Beruf: Gärtnermeister, Großhandelskaufmann, Staatlich geprüfter Tätowierer

Familie: verheiratet mit Kristina (31), Sohn: Samuel (25), Töchter Alina (23) und Malea (12)

Lebensmotto: Leben und leben lassen