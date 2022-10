Der nächste "Kracher" für den RHC Wolfurt

Spitzenspiel in der eigenen Hockey-Arena.

In der vierten Runde der Rollhockey-NLB kommt es zum nächsten Spitzenkampf. Mit dem Pully RHC gastiert am Samstagabend ein Team in der HockeyArena, das jahrelang im Niemandsland der 2. Spielklasse weilte, vor wenigen Jahren aber neu durchgestartet ist.