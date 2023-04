Der Mythos um die weiße Juppe

Ausstellung "Wehrhafte Wälder Wiebôr" im Egg Museum eröffnet.

Rote Egg

Die "Weiberschlacht" an der Roten Egg ist ein sagenhaftes Ereignis, das sich gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges in der Nähe von Egg zugetragen haben soll. Nach der Besetzung großer Teile Vorarlbergs durch schwedische Truppen kam es durch marodierende Soldaten immer wieder zu Überfällen, Plünderungen und Vergewaltigungen. Als wieder eine Gruppe von Soldaten auf einem Plünderungszug unterwegs war, sollen sich ihnen weiß gekleidete Frauen aus Egg, Andelsbuch und Schwarzenberg, bewaffnet mit Sensen und Heugabeln entgegengestellt haben. Der Sage nach ist es ihnen gelungen, die Soldaten zu besiegen. Seitdem wird die nach dem Scharmützel blutgetränkte Flur am Fallenbach bei Egg die Rote Egg genannt.

Weiße Juppe

Die Frauen sollen nach der Schlacht ihre blutbefleckte weiße Tracht abgelegt und fortan nur mehr Schwarz getragen haben. Dem Mythos der weißen Juppe geht Anna-Katharina Hammerer in der von ihr konzipierten und grafisch gestalteten Ausstellung auf den Grund. Bei der Fragerunde mit Museumsleiter Andreas Hammerer räumte die Kunsthistorikerin Maria Rose Steurer Lang mit einem Mythos auf: "Die weiße Juppe ist die jüngste Form der Juppe und wurde erstmals 1871 im Rahmen eines Umzugs getragen." Die Schlacht an der Roten Egg fand 200 Jahre früher statt. Eindrucksvoll erzählte der Schüler David Lang die Sage von der Schlacht an der roten Egg. "Das Egg Museum überrascht immer wieder durch kluge und interessante Themenwahl", stellte Bürgermeister Paul Sutterlüty in seinem Statement fest und wies eindrücklich auf den historischen Kern der Sage hin. "Im Bregenzerwald hat es immer schon wehrhafte und tapfere Frauen gegeben", so Sutterlüty.