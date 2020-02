Der Museumsgeist

Urgeschichtliche Sensationen fehlen. Um 15 v.C. prügelten sich römische Horden ins Land und verloren ein paar Münzen im Sumpf. Die Imperatoren bauten, weil alle Wege nach Rom führen müssen, einen Holperweg und am See ein Holz-Erde-Lager mit Siedlung: Brigantium. Münzen, Tonscherben, Figürchen, später Burgen, Grafen, katholische Umschulung, Walser, Hexenverbrennung formen das magere kulturelle Gedächtnis. Kulturgeschichte wie in den romanischen Mittelmeerländern fehlt. Vorarlberger sind Kleinhändler, Handwerker, Landwirte, Beamte, Versicherer, Industrielle, Neureiche und haben für Kultur wenig übrig und für Kunst gar nichts. So ist es bis heute, auch wenn Plotikeri und Museumsdirektoren eifrig bemüht sind, das Gegenteil darzustellen. Kunst & Kultur wird zugekauft. Und weil die Römer museal was hergeben, lesen wir großspurig: Brigantium – Weltstadt oder so. Die Ausstellungen römischer Fundstätten gleichen sich europaweit wie ein Ei dem andern. Bieder kriegt der Volk die Resterlhaufen des römischen Alltags vorgeführt. Hast Römer, bist Stadt. Was wird denn da vermittelt?