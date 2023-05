Der Meistertitel und Aufstieg ist zum Greifen nahe

Der Traum vom Meistertitel in der ÖFB Frauen 2. Liga und dem damit verbundenen Direktaufstieg in die österreichische Bundesliga für die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn ist zum Greifen nahe. Aus den letzten zwei Meisterschaftsspielen gegen Preding (a) und Rankweil (h) brauchen Caroline Fritsch und Co. nur noch vier Zähler. 180 Minuten vor dem Saisonende führt die SPG Lustenau/Dornbirn drei Zähler vor Verfolger SG FAC/USC Landhaus die Tabelle an. Ab der kommenden Saison 2023/2024 könnte das Land Vorarlberg mit zwei Teams in der „Zehnerliga“ vertreten sein. Im Heimspiel gegen FC Südburgenland führte die Stocker Elf mit 2:0 und 3:1 und sah 82 Minuten wie der sichere Sieger aus. Der Doppelpack von der kroatischen Nationalspielerin Selma Kajdic und einem Treffer seiner Mitspielerin Tamara Saric reicht aber nur zu einem 3:3-Remis. „Wir haben es verabsäumt die Partie schon längst vorher für uns zu entscheiden, einige Hochkaräter wurden vergeben. Jetzt muss meine Mannschaft weiter mit Konzentration und vollem Fokus auf den Titelgewinn ans Werke gehen. So eine große Chance auf den Meistertitel dürfen wir uns nicht mehr nehmen lassen“, sagt SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Trainer Klaus Stocker (56). Ob Stocker auch im Sommer auf der Betreuerbank Platz nehmen wird, ist noch ungewiss. Südburgenland mit fünf Siegen die beste Frühjahrsmannschaft hat mit der dreifach Torschützin und stärksten Spielerin auf dem Spielfeld auf der Birkenwiese, Lilla Sipos noch ein Zähler geholt. Verfolger SG FAC/Landhaus verlor das Heimspiel gegen Horn mit 1:3 und ließ wertvolle Punkte liegen.