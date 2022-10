Der Meistermacher übernimmt in Krumbach

Bis zur Winterpause wird Meistertrainer Klaus Unterkircher auf der Betreuerbank Platz nehmen.

Zehn Meisterschaftsspiele dauerte die Amtszeit von Christian Brenner (47) als Trainer von Klimatechnik Sparber FC Krumbach. Nach einem gemeinsamen Gespräch hat sich der Klub und Brenner im beiderseitigen Einvernehmen entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden. Brenner war jahrelang Cotrainer von Unterkircher und machte mit Krumbach die sportlichen Glanzzeiten der letzten Jahre mit. Schon am letzten Spieltag im Wälderderby gegen Spitzenreiter FC Au (0:4) saß Meistermacher Klaus Unterkircher (53) interimistisch bis zur Winterpause auf der Trainerbank von Krumbach. Als Aufsteiger liegt Krumbach in der 2. Landesklasse auf dem zehnten Tabellenplatz. Übrigens: Seit einem Monat steht mit Theresa Wetz erstmals eine Frau an der Spitze des Wälderklub in Krumbach. TK