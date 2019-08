Der Meister Wolfurt steht wieder an der Tabellenspitze

Klarer 5:0-Heimsieg der Hofsteigtruppe gegen Austria Lustenau Amateure bringt Platz eins

Der Vorarlbergligameister FC Wolfurt steht nach dem ersten Spieltag der neuen VN.at Eliteliga Vorarlberg wieder ganz oben. Die Truppe um Meistermacher Joachim Baur gewann gegen Ausria Lustenau Amateure mit 5:0 und entledigte sich mit Bravour der Pflichtaufgabe. Erst eine Stunde vor dem Spielbeginn landete VL-Torschützenkönig des letzten Jahres, Aleksandar Umjenovic nach seinem Urlaub in seiner Heimat Serbien am Flughafen Memmingen und kam mit dem Gepäck sofort zum Sportplatz an der Ach. Der 28-jährige Topstürmer leistete nach seiner Einwechslung in der 81. Minute bei den Treffern drei und vier die mustergültige Vorarbeit und besorgte mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter den 5:0-Endstand (90.). „Alles ist ganz nach meinen Vorstellungen von meiner Mannschaft bravourös auf dem Spielfeld umgesetzt worden. Ich bin überglücklich mit so einem tollen Saisonstart. Das macht Lust auf mehr“, war Wolfurt Coach Joachim Baur hochzufrieden. Vor allem lief Wolfurts Tormaschinerie auch deshalb, weil Spielmacher Benjamin Neubauer nach seiner Meniskusverletzung zumindest die erste Stunde auf dem Platz die Rolle des Regisseur wieder übernommen hat. Die Partie war eigentlich schon nach 21 Minuten entschieden: Der Hausherr führte nach Treffern von Xaver Natter (14.) und Harun Erbek (21.) verdientermaßen mit zwei Toren Differenz. Die zweite Kampfmannschaft der Austria Lustenau ohne einen einzigen Kaderspieler angetreten hatte vor allem in der neuformierten Viererabwehrkette ihre Problemzone. „Wir hatten gute Chancen nach der Pause um nochmals ins Spiel zukommen, aber ohne Tore kann man nicht punkten“, lautete das nüchterne Resümee von Fohlen-Trainer Harald Dürr nach seinem Debüt. Serkan Aktas und Sandro Daradan fanden für die Austria Amateure gute Möglichkeiten vor, die allesamt vergeben wurden. Unrühmlicher Höhepunkt war der Ausschluss des Austrianers Koray Berktas wegen Schiedsrichter-Kritik (70.). Die letzten zwanzig Minuten spielten die Grün-Weißen mit einem Feldspieler weniger. Doppelten Grund zur Freude hatte Wolfurt Verteidiger Aleksandar Djordjevic: Zuerst über die ersten drei Punkte zum Saisonauftakt und zum zweiten über seinen 38. Geburtstag.