Der Meister als Herausforderung

Zweites Saisonduell zwischen dem EC Bregenzerwald und dem HDD Jesenice. Anfang Oktober kam es zum ersten Kräftemessen in Slowenien, bei dem sich die Hausherren denkbar knapp mit 4:3 in der Overtime durchsetzen konnten. Fabian Ranftl sorgte damals aus Sicht der Gäste für die frühe Führung, ehe die Stahlstädter zu Beginn des Mittelabschnitts das Spiel umdrehten. Roberts Lipsbergs und Janick Wernicke glichen danach jeweils den Rückstand aus, ehe die Slowenen in der 64. Minute den Zusatzpunkt holten.

Auch wenn Jesenice auch heuer wieder in der oberen Tabellenregion zu finden ist, der Liga Dominator der vergangenen Saison ist schlagbar geworden. So gibt es in den Statistiken keine ungewöhnlichen Ausreißer mehr, zwar alle über dem Durchschnitt, aber ohne Spitzenwerte. Vielmehr ist es das Kollektiv, dass die Mannschaft heuer ausmacht. So haben 13 Spieler bislang mehr als sieben Punkte gesammelt. In den letzten Runden ist die Leistungskurve aber etwas eingebrochen, Sieg und Niederlage wechselten sich ab.