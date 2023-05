"Der Mann wird immer eitler"

"Mann schickt Frau vor"

Laut dem Facharzt wird der Mann immer mutiger, was diese Thematik betrifft. Dennoch zeigt sich ein klares Schema, wie dieser Prozess beim Mann stattfindet. "Der Mann ist sehr zurückhaltend, was Schönheitsoperationen betrifft. Oft sehen wir, dass die Frau 'vorgeschickt' wird. Wenn er dann sieht, dass alles gut ging, wird der Mann auch mutiger", so der Experte. Dies zeigen auch die Zahlen der Bodenseeklinik. So sind derzeit noch 85 Prozent der Patienten weiblich und lediglich 15 Prozent männlich.