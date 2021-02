Der Mann hinter den Kulissen beim EC Bregenzerwald

Alexander Oss betreut seit neun Jahren die Wälder Eishockeycracks.

Alberschwende. Es ist Samstag, der EC Bregenzerwald bestreitet um 19.30 Uhr ein Heimspiel im Rahmen der Alps Hockey League in der Messeeishalle Dornbirn. Ein Mann ist schon um 16 Uhr vor Ort, um alles für die 22 Spieler, die am Abend im Einsatz sein werden, vorzubereiten. Alexander Oss, seines Zeichens Materialwart oder auf gut neudeutsch Equipment-Manager, hängt die von ihm gewaschenen Aufwärmleibchen, Dressen und Stutzen an die Plätze der Cracks in der Kabine, richtet die Stöcke und Trinkflaschen her und kontrolliert noch einmal die Eishockeystiefel. Diese hat er bereits am Vormittag auf Vordermann gebracht, sprich geschliffen. „Pro Paar bin ich etwa zehn Minuten an der Arbeit“, weiß der 35-jährige Alberschwender zu berichten.