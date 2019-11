Der letzte Schliff

Im Brazer Krippenlokal werden noch die letzten Arbeiten an den Krippen vollzogen.

Eifrig wird im Lokal des Krippenverein Braz gearbeitet. Bald werden die Krippen bei der Ausstellung in der Klostertalhalle der Öffentlichkeit präsentiert. Von August bis November bastelten insgesamt zwölf Kursteilnehmer an ihren Kunstwerken. Es entstanden acht heimatliche (davon eine Schnee-Kastenkrippe) sowie vier orientalische Krippen. Bereits im Frühjahr war der Nachwuchs fleißig. 16 Kinder und Jugendliche kreierten beim Kinderkurs ihre eigenen Krippen. Auch diese Kunstwerke werden bei der Krippenausstellung präsentiert.

Zudem wird noch an einer orientalischen Kastenkrippe gebaut, die sehr alten seltenen Papierfiguren eine neue Heimat bieten wird. Für einige kunstvoll gemalte Hintergründe, welches bei den Kastenkrippen selbstverständlich ist, zeigt sich Vorstandsmitglied Angelika Vonbank verantwortlich. Alle Krippenbauer und die Vorstandsmitglieder rund um Obmann Harald Zipper freuen sich am ersten Adventwochenende viele Besucher in der Klostertalhalle begrüßen zu können. Die Segnung der Krippen finden am Samstag, 30. November nach der Abendmesse um ca. 20 Uhr im feierlichen Rahmen statt. DOB