Der Lawinenlagebericht für Samstag, 2. Dezember 2023

Die Lawinenlage in Vorarlberg ist angespannt.

Die Lawinenlage in Vorarlberg ist angespannt. ©APA

Die Lawinenlage in Vorarlberg ist angespannt. ©APA

In Vorarlberg herrscht aktuell in verschiedenen Regionen eine erhebliche Lawinengefahr. Besondere Vorsicht ist in höheren Lagen geboten.

Allgäuer Alpen und Voralpenbereich, Bregenzerwaldgebirge

Höhenlage: Über 1600 m ergiebiger Neuschnee, unterhalb 1600 m Nass- und Gleitschneelawinen.

Über 1600 m ergiebiger Neuschnee, unterhalb 1600 m Nass- und Gleitschneelawinen. Lawinengefahr: Erheblich über 1600 m, mäßig in tieferen Lagen.

Erheblich über 1600 m, mäßig in tieferen Lagen. Gefahrenstellen: Steilhänge aller Expositionen, Risiko für Schneebrett- oder Lockerschneelawinen durch einzelne Wintersportler.

Steilhänge aller Expositionen, Risiko für Schneebrett- oder Lockerschneelawinen durch einzelne Wintersportler. Schneedeckenaufbau: Bis 1600 m feucht bis nass durch Regen, darüber mäßige bis schwache Bindung zwischen Neu- und Altschnee.

Bis 1600 m feucht bis nass durch Regen, darüber mäßige bis schwache Bindung zwischen Neu- und Altschnee. Wetter: Anhaltender Schneefall bis in die Nacht auf Sonntag, Temperaturrückgang in 2000 m Höhe von -5 auf -11 Grad.

Lechquellengebirge, Lechtaler Alpen, Verwall, Silvretta, Rätikon Ost, Rätikon West

Höhenlage: Über 1800 m ergiebiger Neuschnee, Nass- und Gleitschneelawinen in Regenbereichen.

Über 1800 m ergiebiger Neuschnee, Nass- und Gleitschneelawinen in Regenbereichen. Lawinengefahr: Erheblich über 1800 m, mäßig in tieferen Lagen.

Erheblich über 1800 m, mäßig in tieferen Lagen. Gefahrenstellen: Steilhänge aller Expositionen, Risiko für Schneebrett- oder Lockerschneelawinen.

Steilhänge aller Expositionen, Risiko für Schneebrett- oder Lockerschneelawinen. Schneedeckenaufbau: Neuschnee oft mäßig bis schwach mit Altschnee verbunden, in höheren Lagen überdeckt und störanfällig.

Neuschnee oft mäßig bis schwach mit Altschnee verbunden, in höheren Lagen überdeckt und störanfällig. Wetter: Anhaltender Schneefall bis in die Nacht auf Sonntag, Temperaturrückgang in 2000 m Höhe von -5 auf -11 Grad.

self all Open preferences.

Tendenz für das Wochenende

Sonntag: Sonnig und kalt, langsame Verfestigung der Schneedecke, weiterhin störanfällig.

Sonnig und kalt, langsame Verfestigung der Schneedecke, weiterhin störanfällig. Gefahr: Lawinengefahr kann je nach Neuschnee und Wind regional ansteigen.

Lawinengefahr kann je nach Neuschnee und Wind regional ansteigen. Empfehlung: Zurückhaltung und risikobewusstes Verhalten abseits gesicherter Pisten.

Für weitere Informationen und Updates zur Lawinensituation in Vorarlberg, besuchen Sie bitte die offizielle Website www.vorarlberg.at/lawine oder kontaktieren Sie den Lawinenwarndienst unter lawinenwarndienst@lwz-vorarlberg.at oder +435574 201-4560.