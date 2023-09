Der LASK schafft Einzug in die Europa Leauge

Dem LASK reichte im Rückspiel des Play-Offs ein 1:1 bei Zrinjski Mostar, um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League zu fixieren.

Nach dem 2:1-Heimsieg im Hinspiel des Play-Offs zur Europa League gegen Zrinjski Mostar galt es für den LASK, diese Führung im Rückspiel zu verteidigen. In den ersten 30 Minuten kontrollierten die Linzer das Spiel sehr gut und ließen wenig zu. In der 36. Minute brachte Torhüter Lawal dann aber Cuze zu Fall und Bilbija verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:0 für die Hausherren.

In der zweiten Halbzeit kam der LASK rasch zurück ins Spiel. Bereits in der 52. Minute zog Jovicic aus der Distanz ab und erzielte per Innenpfosten den Ausgleich. Insgesamt zeigten die Gäste aber eine schwache Leistung und hatten es nur den ebenfalls schwachen Gästen zu verdanken, dass das 1:1 über die Zeit brachte und sich so für die Europa League qualifizieren konnte.