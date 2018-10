Der Landesliga-Schlager steigt in Bezau

Bezau. Die Landesliga-Saison verläuft äußerst spannend. An der Tabellenspitze liegen nach elf Runden vier Teams, die lediglich durch zwei Punkte getrennt sind, darunter auch das bisherige Überraschungsteam, der Wälderhaus VfB Bezau.

Am kommenden Samstag treffen diese beiden Mannschaften nun im Spitzenspiel der zwölften Runde ab 17 Uhr in Bezau aufeinander. Die Wälder sind bereits seit fünf Spielen ungeschlagen, zuletzt erreichte man beim SV Frastanz ein 2:2. Hard musste sich am vergangenen Wochenende überraschend daheim dem FC Sulzberg mit 1:2 geschlagen geben. „Die Harder verfügen über den stärksten Kader in der Liga, ein Punktegewinn wäre eine tolle Sache für uns“, lässt Patrick Fähnrich wissen. Sein Gegenüber Dominik Visintainer zollt dem Gegner ebenfalls Respekt: „Wir wissen um die Heimstärke der Bezauer auf ihrem Kunstrasenplatz, das wird sicher eine hart umkämpfte Partie“.