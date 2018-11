Der „Klos“ kommt nach Egg

Am 2. Dezember 2018 findet „s`Märtle a dr Egg“ mit großem Rahmenprogramm statt.

Egg. Der „Klososunntag“ wird in Egg groß gefeiert. Nicht nur, dass die erste Kerze am Adventkranz angezündet wird und der Besuch des Heiligen Nikolaus ansteht, sondern Egg feiert gleichzeitig das Patroziniumsfest. Zum traditionellen Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus, hat sich das „Märtle am Klososunntag“ etabliert.