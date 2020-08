Der Klassiker im Fußball: FC Wolfurt fordert SW Bregenz

Hofsteigklub will sich im VN.at Livespiel und im VOL.AT Liveticker rehabilitieren. Die Bodenseestädter sind noch unbesiegt

Das ist der Liveticker vom Klassiker FC Wolfurt vs SW Bregenz

Der Verletzungsteufel ist in Bregenz noch nicht zu Ende: Jetzt hat es den Deutschen Mittelfeldspieler Elias Wiesener erwischt: Eine Knieprellung mit Ödem und eine Bänderüberdehnung lassen mindestens vier Wochen kein Training und Spiel zu. In allen drei Partien gelang Stürmer Joshua Robin Merz ein Treffer und ist der neue Bregenzer Torjäger. Starker Auftritt auch von Neuzugang Jannick Ikendo Wanner auf der zweiten Sturmspitze, der junge Deutsche ist eine Bereicherung in dieser Eliteliga. Wolfurt Trainer Joachim Baur und SW Bregenz Coach Michael Pelko, beides Deutsche Übungsleiter haben fünf Jahre lang beim DFB Stützpunkt in Wangen zusammen gearbeitet, doch in diesem Spiel gibt es für 90 Minuten keine Freundschaft. „Wir werden Wolfurt eine Mannschaft auf das Spielfeld schicken, die im Stande ist zu gewinnen“, so Michael Pelko.