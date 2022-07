Der KSDC 2022 in Braz ist entschieden!

Bei perfekten Wetterbedingungen konnten am Samstag den 23. Juli alle Finalspiele durchgeführt werden!

Nach gutem Essen und mit guten Getränken wurden die Sieger bis in die späte Nacht gefeiert! Recht herzliche Gratulation an alle Sieger und Siegerinnen und vielen Dan auch an alle , die teilgenommen haben. Es war wiederum eine gesellige Veranstaltung. Alle Infos, Ergebnisse und noch viel mehr gibt es auf www.utc-braz.at.