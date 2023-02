Der KAC lässt den Pioneers Vorarlberg keine Chance

Die Pioneers Voarlberg kassierten beim KAC eine klare 5:0-Niederlage.

Nach der Niederlage im letzten Heimspiel der Saison ging es für die Pioneers heute mit dem ersten der vier Auswärsspiele weiter. Der KAC zeigte den Vorarlbergern aber bereits im ersten Drittel deutlich die Grenzen auf. Nachdem Vallant per Distanzschuss auf 1:0 stellte (5.), erhöhte Fraser in der 10. Minute auf 2:0. In weiterer Folge konnten die Pioneers auch eine doppelte Überzahl nicht nutzen und kassierten in der 17. Minute das 3:0 durch Kraus.

KAC auch im zweiten Drittel überlegen

Im zweiten Drittel ging es in einer ähnlichen Tonart weiter. Die Hausherren waren das dominierende Team und erhöhte durch Kraus (23.) und Ticar (27.) mit einem Doppelschlag auf 5:0. In der Schlussphase des zweiten Drittels überstanden die Pioneers noch eine Unterzahl unbeschadet und es ging mit dem klaren Rückstand in die letzte Pause.

Auch im letzten Drittel hatten die Pioneers nicht wirklich eine Chance und konnten eine weitere Überzahl nicht nutzen. Gegen Ende des Spiels hatten die Gäste dann noch die ein oder andere Chance auf den Ehrentreffer - so scheiterte Heier in der 53. Minute nur an der Stange. Am Ende blieb es somit beim klaren 5:0 für den KAC. Für die Pioneers geht es am Donnerstag mit dem ersten von zwei Spielen bei Asagio weiter.