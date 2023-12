Der junge Skigebietsbesitzer und seine Hoffnung auf weiße Weihnachten

Mathias Metzler (26) setzt sich für den Erhalt der Haldenlifte in Schwarzenberg ein. Trotz Tauwetters blickt der Bregenzerwälder optimistisch in die Skisaison.

Die Haldenlifte in Schwarzenberg

Der 26-Jährige hat die Haldenlifte, die sich zwischen dem Bödele und Schwarzenberg auf rund 850 Metern befinden, im Jahr 2020 übernommen. Hier gab es auch schon Winter, in denen nicht gefahren werden konnte. „Im Vorjahr konnte ich den Babylift zehnmal in Betrieb nehmen”, erzählt der Skigebietschef. Heuer konnte er dank des Wintereinbruchs am 3. Dezember in die Saison starten. „Leider hat es aber schon wieder in den Schnee rein geregnet”, bedauert er und zeigt auf einen grünen Fleck, der mit Schneestangen abgesperrt ist.