Der Herbst zieht bei uns ein

Wir starten nächste Woche mit unserer Herbstausstellung „Herbst-Zeitlos“.

Der Herbst begrüßt Sie in seinen schönsten Farben bei uns am Freitag, dem 21. September, von 9 bis 18 Uhr und am Samstag, dem 22. September, von 9 bis 17 Uhr. Wir präsentieren Ihnen stimmungsvolle Herbstarrangements, Accessoires für innen und außen sowie stilvolle florale Gestaltungen. Zahlreiche besondere Geschenke, der Jahreszeit entsprechend dekoriert, warten nur darauf verschenkt zu werden. Floral warten verschiedenste Fruchtstände, Artischocken und Lampionblumen sowie eine Vielzahl an Herbstblühern im Topf auf den blühenden Auftritt bei Ihnen zu Hause.