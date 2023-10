Der Herbst bleibt weiter warm - mit einer kurzen frischen Brise

Gewittrige Schauer und starker Westwind bringen am Dienstagabend spürbare Abkühlung, der Rest der Woche wird wieder freundlich mit bis zu 20 Grad.

Sonnenanbeter können sich freuen, denn der Dienstag startet mit trockenen und überwiegend sonnigen Verhältnissen bei spätsommerlichen Temperaturen von 24 bis 27 Grad. Allerdings zieht im Tagesverlauf von Westen her allmählich hohe Bewölkung auf und in der zweiten Nachmittagshälfte wird es durch Annäherung einer Kaltfront zunehmend windig mit lebhaftem Westwind. Gewittrige Schauer und starker Westwind bringen ab dem Abend eine spürbare Abkühlung. Nach Mitternacht ist von Westen her Wetterberuhigung angesagt, mit Tiefstwerten von 8 bis 11 Grad.