Der HC Hard steht im ÖHB-Cup Viertelfinale

Nach Bregenz zog heute auch der HC Hard mit dem 29:21 gegen die Handball Sportunion Leoben/Donauwitz in das Cup-Viertelfinale ein.

Nach dem klaren Bregenz-Sieg am gestrigen Abend gegen Liny ging es heute für den HC Hard gegen Leoben/Donauwitz um den Einzug in das ÖHB-Cup-Viertelfinale. In der ersten Halbzeit taten sich die Roten Teufel gegen den klaren Außenseiter überraschend schwer. Nach 30 umkämpften Minuten ging es mit einer knappen 11:12-Führung in die Pause.