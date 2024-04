Der HC Hard holt sich den Derbysieg in Bregenz

Der HC Hard wurde seiner leichten Favoritenrolle im 102. Derby gerecht und siegte in Bregenz mit 33:31.

Nach dem Aus im Europacup ging es für die Bregenzer Handballer heute zu Hause gleich mit dem nächsten Handball-Leckerbissen weiter - dem Derby gegen die Roten Teufel aus Hard. Die Gäste gingen dabei als leichter Favorit in das 102. Duell der beiden Mannschaften. Und die Harder wurden dieser Rolle in der ausverkauften Halle in Bregenz zu Beginn gerecht und setzten sich gegen müde wirkende Hausherren schnell Tor um Tor ab. Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung bereits sieben Tore. Doch die Bregenzer fanden über den Kampf zurück ins Spiel und kamen bis zur Pause wieder auf drei Treffer heran.