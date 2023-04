Der HC Hard gewinnt letztes Spiel im Grunddurchgang

Der HC Hard feierte im Heimspiel gegen den Vöslauer HC einen nie gefährdeten 32:28-Sieg.

Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs der Handball Liga Austria ging es für den HC Hard im Heimspiel gegen den Vöslauer HC nur noch darum, sich für die kommenden Playoffs Selbstvertrauen zu holen. Denn am vierten Tabellenrang änderte weder ein Sieg, noch eine Niederlage etwas.

In der ersten Halbzeit zeigten die Harder dennoch eine konzentrierte Leistung und zogen gleich zu Beginn drei Punkte davon. Auch in weiterer Folge kontrollierten die Roten Teufel das Spiel und gingen mit einem klaren 14:9 in die Pause. Diesen Vorsprung verwalteten die Harder auch in der zweiten Halbzeit ohne Probleme. Die Gäste aus Vöslau fanden am heutigen Abend nie die Mittel, um den Favoriten zu gefährden. Schlussendlich jubelten die Harder über einen klaren 32:28Heimsieg.