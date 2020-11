Der Handel muss erneut schließen: Das sagen die Vorarlberger dazu

Am Dienstag startet der verschärfte Lockdown. Das bedeutet, dass nun auch der Handel heruntergefahren wird. Die Meinungen der Vorarlberger über diese Maßnahme sind gespalten.

"Gemeinsam können wir es schaffen"

Geschäfte locken mit Prozenten

Wie bereits am Wochenende bei bestimmten Schuhgeschäften mit Prozenten gelockt wurde, so wurde es am Montag in diversen Möbelgeschäften weitergeführt. Dies hat für mehr Besuch als üblich an einem Montag gesorgt. Von einem Ansturm auf die Geschäfte, wie es im März der Fall war, kann aber nicht die Rede sein. Was jedoch auffallend war ist, dass in der Grenzregion zahlreiche Schweizer die Chance für einen Großeinkauf noch einmal genutzt haben.