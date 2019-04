Der "Gut gegen Nordwind"-Trailer ist da

Der Trailer zur Verfilmung des Bestsellers "Gut gegen Nordwind" mit Nora Tschirner ist endlich da!

E-Mail-Romanze

Was ein kleiner Fehler alles bewirken kann. Als Emmi ein Zeitungs-Abonnement abbestellen will, vertippt sie sich und ladet so im Posteingang von Leo. Dieser weist Emmi genervt auf ihren Fehler hin. Es beginnt ein Schlagabtausch, der zu so viel mehr wird.