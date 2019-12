Der grüne Zweig

Das große Thema des Advents ist Warten. Der gelernte Christ wartet auf das Kommen des Erlösers, genauer auf sein zweites Kommen, denn einmal ist er schon gekommen, wie wir aus den 5000 Handschriften des Neuen Testaments erfahren. Ich bin auch so ein Warter. Weil ich mehr darüber wissen will, tauche ich ins Internet, klicke von einem blauen Stichwort zum nächsten, öffne ein Kapitel nach dem andern, lese, drucke aus, speichere, bilde Ordner für Ordner, um auf einen grünen Zweig zu kommen. Hab ich den endlich erreicht, blinkt dahinter ein zweiter, ein dritter, vierter, ich hangle weiter, klettere auf grünen Ästen herum, bis ich im grünen Wald turnend von Baum zu Baum nicht mehr frage, sondern nur noch Antworten finde. Wonach ich suche, habe ich vergessen, woher ich komme auch, wohin ich will ebenso. So. Hunger hab ich! Da - ein Schild: „Eintropfsuppe, Hascheehörnchen mit grünem Salat: 8 Euro!“ Schon steig ich vom Baum, setze mich ins Cafe Schopenhauer, gable die Hörnchen, achte darauf dass kein Einziges zu Boden fällt und bin schon wieder auf den Bäumen. So. Unten tobt ein hageres Landeshauptmännlein samt notständigen Plotikeri und schimpft auf „die da oben auf den Bäumen“, weil sein Turmbau zu Babel auf 555 m (Ludesch) steckenbleibt - trotz Zuckerwasserzufuhr. Im Unterschied zu denen da oben, die wissen, dass Bäume nicht in den Himmel wachsen, glauben die da unten, dass die Fahnenstange kein Ende hat. Das ist der Unterschied zwischen Wissen und Glauben und zwischen denen da oben und den Schwarzköpfle da unten.