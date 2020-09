Der große und emotionale Abschied nach 25 Jahren

Närrisches Kleeblatt Rankweil Vorstandsmitglied Peter Ladurner erklärt nach einem Vierteljahrhundert Ehrenamt seinen Rücktritt

RANKWEIL. Ganz im Zeichen vom Abschied des langjährigen Ausschussmitglied Peter Ladurner und den Neuwahlen des gesamten Vorstand vom Närrischen Kleeblatt Rankweil stand die ordentliche Jahreshauptversammlung im Mohrenschopf. Nach 25 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit in den verschiedensten Bereichen auf Funktionärsebene ist für Peter Ladurner nun Schluss. Der scheidende „Mann für alle Fälle“ hat die letzten zweieinhalb Jahrzehnte einen maßgeblichen Anteil am Istzustand des Rankweiler Traditonsverein. Aktiv bei den Rankweiler Schalmeien, für den Posten als Kassier zuständig, Mitverantwortlicher beim großen Rankweiler Faschingsumzug und im Organisationsteam vom Rankweiler Ball seit langem an vorderster Front sowie am Ausbau des vereinseigenen Klublokal im Sinz-Stadl einen großen Anteil, das sind nur die wichtigsten ehrenamtlichen Tätigkeiten von Peter Ladurner. „Peter war und ist für den Verein eine sehr große Bereicherung. Unglaublich viele unbezahlbare Stunden hat er für den Klub stets sein Bestes gegeben. Was Peter alles geleistet hat, kann man in Worten gar nicht sagen. Er wird uns sehr fehlen. Vor allem beim Rankweiler Ball für die Zusammenstellung der Nummern auf der Bühne und dem Aufbau“, gab es von Närrisches Kleeblatt Obfrau Monika Dobler eine große Dankesrede für Peter Ladurner und ein großes Lob.

Bei den Neuwahlen des Vorstandes wurde Obfrau Monika Dobler einstimmig für die nächsten zwei Jahre wieder gewählt. Neben Vizeobmann Dietmar Breuß, Schriftführerin Astrid Speckle ist Laura Dobler, die Tochter der Obfrau an Stelle von Peter Ladurner nunmehr für die Finanzen zuständig. Das Närrische Kleeblatt erwirtschaftete in den letzten zwölf Monaten ein Plus von knapp 10.000 Euro. Der Ausschuss ist fest in Frauenhand. Die fünfte Jahreszeit am 11. November wird aufgrund der Weltgesundheitskrise in Rankweil in einem kleinen Rahmen eingeläutet. Der Rankweiler Ball und der Rankweiler Umzug werden wohl der Pandemie zum Opfer fallen. Die neue Umzugsstrecke führt vom großen Gastra Parkplatz bis zum neuen Rankweiler Bahnhofgelände. Nur noch ein Dutzend musikbegeisterte Rankweiler Schalmeien sind nach den Abgängen von Thomas Brückner und Peter Ladurner aktiv. Die fieberhafte Suche nach jungen Musikern bildet in den nächsten Monaten und Jahren ein Schwerpunkt. Rankweil Vizebürgermeister Andreas Prenn und die Gemeinderäte Helmut Jenny und Christoph Metzler richteten einen großen Dank an die aktiven Klubmitglieder und den scheidenden Funktionär Peter Ladurner. VN-TK